Qatar-Somalia: presidente Mohamud incontra emiro Tamim bin Hamad al Thani

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, in visita ufficiale a Doha, ha incontrato l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, con il quale ha discusso dei modi per rafforzare la cooperazione, migliorare la sicurezza e attuare gli accordi esistenti tra i due Paesi. L'incontro, riferisce l'agenzia di stampa "Sonna", ha avuto l'obiettivo di rafforzare le relazioni diplomatiche tra Somalia e Qatar e di aprire la strada a un'ulteriore collaborazione in settori quali investimenti, sviluppo economico, istruzione, sicurezza, antiterrorismo e cooperazione internazionale. L'emiro Tamim ha elogiato i successi della Somalia nella guerra contro Al Shabaab e i suoi sforzi per promuovere la stabilità nel Corno d'Africa e ha elogiato il governo somalo per i suoi sforzi per liberare il Paese dal terrorismo e stabilire una pace duratura. "I governi della Somalia e del Qatar hanno una profonda amicizia basata su interessi condivisi e un impegno a promuovere il benessere dei loro popoli. Questo incontro segna un altro passo avanti nella loro collaborazione in corso", si legge in una dichiarazione. (Res)