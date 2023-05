Italia-Emirati: Giorgetti riceve ministro Economia Al Marri, "confermato pieno rilancio dei rapporti bilaterali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi il collega a Roma il collega degli Emirati Arabi, Abdullah Bin Touq Al Marri. Lo riferisce una nota dello stesso dicastero di Via Venti Settembre. Il colloquio, definito "molto cordiale e costruttivo", ha fornito l'occasione per confermare "il pieno rilancio nei rapporti bilaterali e per incrementare lo scambio economico e gli investimenti tra i due paesi", aggiunge la nota. Sono numerosi i settori d’interesse: dall’alta tecnologia, alla moda e alla economia circolare. “Il governo italiano - ha detto Giorgetti - darà necessario supporto alle future iniziative di sviluppo. Ma è importante che si mantenga una continuità di rapporto ad ogni livello per costruire una buona integrazione tra Italia e Emirati Arabi”. Il prossimo appuntamento importante a livello governativo è previsto per l’autunno in occasione della Commissione mista economica. Entrambi i ministri sostengono "Investopia", luogo di incontro e sviluppo dei rapporti economici tra i due Paesi. (Com)