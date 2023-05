Diritti: Pd, sfidiamo destra a dare tutela a tutti i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Partito democratico "raccoglie l'accorato appello di centinaia di sindache e sindaci che da Torino lo scorso 12 maggio hanno lanciato un monito al Parlamento affinché riconosca i diritti delle bambine e dei bambini delle famiglie arcobaleno, colmando un vuoto giuridico che ormai è diventato insostenibile. Infatti abbiamo presentato un emendamento sostitutivo al vergognoso testo del progetto di legge Varchi di Fratelli d'Italia in cui sfidiamo la destra, anziché a voler criminalizzare i genitori dello stesso sesso e i loro figli, a dare seguito all'appello dei sindaci, riconoscendo diritti sacrosanti nel preminente interesse del minore, così come ha anche più volte chiesto la Corte costituzionale al Parlamento. La destra italiana smetta di inseguire il modello di politiche persecutorie di Orban e dei Paesi Visegrad e si dimostri finalmente una destra liberale, approvando il nostro emendamento di civiltà. I diritti umani sono patrimonio comune e non possono diventare terreno di scontro politico". Lo dichiarano, in una nota, Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale del Pd, Debora Serracchiani, responsabile giustizia nella segreteria nazionale del Partito democratico e i componenti della commissione Giustizia di Montecitorio Federico Gianassi (capogruppo), Marco Lacarra e Rachele Scarpa. (Com)