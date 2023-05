Bornacin: Berrino (Fd'I), uomo leale, non si mai scostato da sue idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgio Bornacin è stato un politico leale che non si è mai scostato dalle sue posizioni e che ci lascia oggi una destra evoluta. A lungo referente ligure di Giorgio Almirante, Bornacin ha saputo adeguare le sue idee, cui è rimasto sempre fedele, al cambiamento e al passo dei tempi. Per me è stato un esempio e mai avrei pensato di avere l'onore di commemorarlo proprio nell'aula che ha visto una parte della sua vita parlamentare. Ciao Giorgio". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino. (Rin)