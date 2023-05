Speciale infrastrutture: Myanmar, il ciclone Mocha potrebbe aver causato centinaia di vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclone Mocha, che ha investito il Myanmar sud-occidentale lo scorso fine settimana provocando alluvioni e gravi danni, potrebbe aver causato la morte di centinaia di persone, inclusi numerosi musulmani rohingya. Lo affermano testimoni locali e gruppi umanitari citati dal quotidiano "Nikkei", secondo cui i danni subiti da infrastrutture e vie di comunicazione complicano le attività di soccorso. Il ciclone ha investito principalmente lo Stato di Rakhine, tra i più poveri del Myanmar e teatro di scontri tra forze armate e gruppi etnici che nel 2017 hanno innescato l'esodo di centinaia di migliaia di musulmani rohingya verso il vicino Bangladesh. Un primo bilancio fornito dalle autorità birmane all'inizio di questa settimana menziona sei vittime accertate e almeno 700 feriti, in aggiunta a migliaia di sfollati. Fonti locali affermano però che le vittime siano almeno un centinaio, cui si sommano numerosi dispersi. Il sito d'informazione "Myanmar Now" paventa centinaia di vittime, e un portavoce del Governo di unità nazionale - il governo ombra istituito dalle forze democratiche in opposizione alla giunta militare birmana - ha affermato di aver "ricevuto conferma di circa 400 vittime rohingya, principalmente attorno all'area di Sittwe". La tempesta che ha colpito il Myanmar nei giorni scorsi è la più violenta dal ciclone Nargis del 2008, che causò la morte di quasi 140 mila persone. (Inn)