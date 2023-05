Speciale infrastrutture: Salvini, in contatto costante con amministratori locali di Emilia-Romagna e Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è costantemente in contatto con gli amministratori locali dell’Emilia-Romagna e delle Marche, a tutti i livelli e con particolare riferimento ai sindaci, e sta monitorando la situazione delle infrastrutture a partire da strade e ferrovie chiedendo aggiornamenti costanti e in tempo reale. La Guardia Costiera è in prima linea nei soccorsi e ha già inviato nelle zone più colpite donne, uomini e mezzi. Così una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (Rin)