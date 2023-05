Speciale infrastrutture: Regno Unito, ente regolatore, National Grid corregga ritardi che minacciano obiettivo zero emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia del Regno Unito Ofgem ha avvertito la multinazionale britannica National Grid che deve correggere ritardi "inaccettabili" nell’allacciamento di parchi solari e turbine eoliche o affrontare la perdita dei suoi poteri di pianificazione delle infrastrutture. Il quotidiano "The Telegraph" riporta che Jonathan Brearley, amministratore delegato di Ofgem, ha dichiarato che una lista d'attesa decennale per progetti energetici in attesa di collegamento alla rete britannica sta minacciando la corsa all’obiettivo zero emissioni. Il governo del Regno Unito vuole che la rete sia priva di fonti in grado di produrre emissioni di CO2 entro il 2035, il che significa che tutta l'energia dovrà essere generata da rinnovabili, batterie, energia nucleare o idrogeno. Ma Brearley ha avvertito che questo obiettivo rischia ora di saltare e ha invitato National Grid a risolvere il problema entro due anni o a prepararsi a dure riforme interne. (Rel)