Speciale infrastrutture: Ue-India, soddisfazione Jaishankar per Consiglio commercio e tecnologia, definiti prossimi passi

- È stato concordato anche di collaborare per migliorare l’interoperabilità delle rispettive infrastrutture pubbliche digitali, nel rispetto della privacy. Nell’ambito del gruppo di lavoro sulle tecnologie energetiche verdi e pulite sono state individuate tre priorità: idrogeno rinnovabile e a basso tenore di anidride carbonica; batterie per veicoli elettrici; standard. In questo ambito sono previsti, tra l’altro, progetti congiunti per il trattamento e la gestione delle acque reflue e per la riduzione dell’inquinamento. Il gruppo di lavoro sul commercio, gli investimenti e le catene del valore resilienti, infine, definirà i principi generali per la cooperazione per poi concentrarsi sui problemi di accesso al mercato, sullo scambio di informazioni sugli investimenti e su questioni commerciali multilaterali. (Inn)