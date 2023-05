Roma: Trombetti (Pd), piano casa presto in Assemblea capitolina ma prima ascolto associazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza in Campidoglio porterà in Aula Giulio Cesare "subito il piano casa". Lo ha detto il presidente della commissione capitolina Patrimonio e Politiche abitative di Roma, Yuri Trombetti del Pd, nel corso della presentazione del piano casa in Campidoglio. "Siamo disposti ad accogliere emendamenti delle opposizioni, siamo aperti a migliorarlo - ha detto -. Il tempo è un fattore importante e ascolteremo le associazioni ora che c'è un testo definitivo della giunta. Di piani sono stati fatti tanti ma questo ha un cronoprogramma coraggioso, non è un piano dei sogni ma è reale. Abbiamo già iniziato ad acquistare nuovi alloggi Inps e siamo concentrati con l'abbattimento delle graduatorie". (Rer)