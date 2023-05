Roma: Roccella, da Comune grave censura su manifesti contro utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La decisione del Comune di Roma di far rimuovere i manifesti contro l’utero in affitto "è molto grave, e denota una preoccupante volontà di censura politica e un altrettanto allarmante tasso di illiberalità". Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, in merito all’atto del Comune di Roma che chiede la rimozione della campagna di affissioni di "Pro vita e Famiglia" contro l’utero in affitto. “E’ una decisione grave – commenta Roccella – perché censura non una pubblicità commerciale ma una iniziativa di partecipazione politica, finalizzata a una campagna di raccolta di firme. Per il sindaco Gualtieri i cittadini romani non devono essere informati su questa iniziativa, che è tra l’altro a sostegno di una proposta di legge attualmente in discussione in parlamento. Quanto al merito, visto che il Campidoglio invoca il rispetto delle persone e della loro dignità, ricordiamo che a ledere la dignità delle donne e a fare dei bambini un oggetto è proprio l’utero in affitto, di cui in Italia sono reato sia la pratica che la propaganda. Se davvero vuole battersi contro la mercificazione del corpo - conclude la ministra –, il sindaco Gualtieri dovrebbe andare ad affiggere i manifesti in prima persona, schierandosi con le donne che difendono la libertà e l’inviolabilità del corpo femminile”. (Com)