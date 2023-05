Bornacin: Paita (Az-Iv), avversario che metteva al primo posto interessi Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo Giorgio Bornacin come avversario, con idee lontane dalle mie, ma di cui ho avuto la possibilità di apprezzare la lealtà e il senso delle istituzioni. E soprattutto la capacità reale di occuparsi dei problemi veri del suo territorio". Lo ha detto in Aula al Senato la presidente dei senatori di Azione-Italia viva Raffaella Paita, durante la commemorazione dell'ex senatore Giorgio Bornacin, scomparso nel marzo scorso. "Ricordo - ha proseguito Paita - la battaglia incredibile contro l'isolamento della Liguria, per le infrastrutture, per il terzo valico dei Giovi. Ricordo la passione ideale nei confronti della propria comunità: una persona lontana dalle mie posizioni, ma mai un nemico, che ha messo al primo posto l'interesse della Liguria e del Paese". (Rin)