Maltempo: Rampelli (Fd’I), indispensabile manutenzione territorio e opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario recuperare la buona prassi della manutenzione come si faceva una volta. Nessuna opera dovrà essere realizzata senza il piano di manutenzione, come accaduto per il Mose. È l'unica garanzia che si può dare al cittadino”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervenendo a “Tagadà”, su La7. “Questo concetto – ha proseguito – è contenuto nel codice degli appalti approvato di recente dal Parlamento. In questi ultimi decenni si sono tagliati troppi nastri per farsi pubblicità e si è fatta troppo poco manutenzione. Le opere si consumano, si deteriorano e collassano, come accaduto per il ponte Morandi e come capita continuamente agli argini dei corsi d'acqua, chiamati a passare dalla siccità alle alluvioni in pochi giorni”. “Adesso – ha sottolineato – è il tempo della solidarietà nei confronti delle popolazioni, dell'emergenza e degli aiuti che il governo Meloni non farà mancare. Il ministro Musumeci sta prendendo i necessari provvedimenti". (segue) (Rin)