Maltempo: Rampelli (Fd’I), indispensabile manutenzione territorio e opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ddl autonomia con le relative ricostruzioni stampa che avrebbero indicato resistenze da Fratelli d'Italia, Rampelli ha respinto le accuse: "Fratelli d'Italia non ha mai usato le manine, le nostre mani sono sempre ben in evidenza. Da parte nostra nessun pregiudizio sul processo federativo che deve andare avanti insieme al rafforzamento delle istituzioni centrali, con l'elezione diretta del Capo dello Stato o del Premier, e prima ancora il completamento dell'iter per dare alla capitale d'Italia quei poteri speciali che hanno Berlino, Parigi, Londra e le altre capitali europee”. “In questo modo – ha concluso – non ci sarebbe certo pregiudizio per l'unità nazionale, anzi, con la garanzia dei livelli essenziali di prestazioni per le regioni più deboli, la riforma può essere davvero un acceleratore per l'Italia del futuro". (Rin)