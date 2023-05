Montenegro: Commissione elettorale, presentate 17 liste per elezioni parlamentari di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 le formazioni politiche montenegrine che hanno presentato una propria lista di candidati in vista delle elezioni anticipate parlamentari dell'11 giugno. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale del Paese balcanico, secondo cui alla mezzanotte di ieri, scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali, 17 soggetti politici hanno presentato le proprie liste elettorali. La stessa Commissione deve ora verificare la validità di tutte le domande. Dopo 25 anni il Partito democratico dei socialisti (Dps), guidato dall'ex presidente Milo Djukanovic, andrà alle elezioni dell'11 giugno per la prima volta con un nuovo leader, Danijel Zivkovic, nominato presidente ad interim della formazione politica. (Seb)