Sport: Biancofiore (Cd'I-Nm), riconoscimento in Carta non è solo simbolico

- "Il riconoscimento dello sport nella Costituzione non è un passaggio soltanto simbolico ma si inserisce nel più ampio progetto del governo di riforma del settore: dalla stabilizzazione dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria passando per la prescrizione dell'esercizio fisico strutturato a soggetti con patologie croniche non trasmissibili, sino alla detraibilità delle spese dell'attività fisica privata a scopo di prevenzione. L'attività sportiva entra quindi nella nostra Carta fondamentale con la stessa dignità con cui da sempre aiuta la nostra società a diffondere i valori di solidarietà, lealtà, rispetto delle regole e della persona". Lo ha detto in Aula la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie, durante le dichiarazioni di voto sul ddl con cui si inserisce all'art.33 della Costituzione la tutela dell'attività sportiva. "Con la legge costituzionale si riconosce un diritto - ha aggiunto - a cui deve corrispondere il dovere dello Stato di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, a prescindere dalle condizioni sociali ed economiche di ognuno prestando particolare attenzione al tema della disabilità. In altri termini, vogliamo che lo sport diventi a tutti gli effetti un diritto universale poiché esso ha la capacità di abbattere muri e barriere, è uno strumento per perseguire il progresso e lo sviluppo individuale ed è fondamentale per l'economia e indirettamente per il sistema sanitario. Lo sport è inclusione, integrazione, valore sociale, prevenzione, sicurezza. Desidero, dare merito alla presidente Meloni da sempre attenta e sensibile al tema dello sport di aver ripristinato un'armonia istituzionale tra mondo politico e sportivo. Vorrei, in ultimo, ringraziare il presidente del Coni Malagò e il ministro dello Sport Abodi per i contributi offerti per arrivare al risultato di oggi", ha concluso. (Rin)