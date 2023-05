Repubblica Ceca: governo abolisce uso gratuito immobili a scopo diplomatico alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha abolito nove risoluzioni risalenti agli anni Settanta e Ottanta che consentivano all’allora Unione sovietica di usare a titolo gratuito una serie di proprietà immobiliari destinate a scopo diplomatico. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ctk”. Secondo la valutazione del ministero degli Esteri di Praga, non c’è motivo per il quale i terreni forniti all’Unione sovietica dalle risoluzioni di nove governi cechi tra il 1970 e il 1982 continuino a essere usati gratuitamente dalla Federazione Russa. Per il dicastero, infatti, gli immobili non vengono destinati solamente a uso diplomatico. Il caso riguarda appartamenti nella città di Praga, nei pressi dell’ambasciata russa, ma anche edifici a Brno, Karlovy Vary, Vlkancice e Jevany. La Russia dovrà ora soddisfare gli obblighi fiscali relativi agli immobili. Non solo, ma per poter continuare a usarli, dovrà negoziare contratti di affitto. “Abbiamo abolito le decisioni governative fatte sotto la minaccia dei carri armati sovietici dopo l’occupazione del nostro Paese”, ha affermato il ministro per gli Affari europei, Martin Dvorak. (Vap)