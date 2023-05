Maltempo: Bergamini (FI), drammi risultato di decenni di incuria culturale su questione ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare l'approccio della politica e l'approccio culturale sulla questione climatica e sulla tutela dei nostri territori richiede anni, se non generazioni. Di fronte alle immagini drammatiche che vediamo dall'Emilia-Romagna voglio dire che comunque è in atto un cambiamento generazionale, risultato di anni di dibattito. Lo ha detto Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente Ppe al Consiglio d'Europa, ospite a RaiNews24 di oggi. "C'è una sensibilità diversa che è necessaria anche per far sì che la politica si attivi. I giovani oggi - ha aggiunto - hanno una attenzione diversa su questi temi e questo porterà a politiche differenti e finalmente efficaci. Sono cicli lunghi, anche perché le scelte sul climate change riguardano l'Unione Europea tutta. All'ultimo Cop-27 di Sharm el-Sheikh ci ci siamo resi conto di quanto sia difficile trovare la sintesi su questi temi con il consenso di tutti, In Italia dobbiamo procedere con la cultura della prevenzione e della programmazione per attuare politiche di lungo periodo che servono per la tutela dell'ambiente e parallelamente reagire in maniera efficace – come questo Governo sta facendo – ai drammi che vediamo e che tutti auspichiamo di non vedere più. Sono purtroppo il frutto di decenni di incuria culturale sulla questione ambientale". (Rin)