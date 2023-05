Speciale energia: Ucraina, ministero Energia ha registrato carenze di elettricità in quattro regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quattro regioni dell'Ucraina si sono verificati dei problemi ieri con la corrente elettrica. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia ucraino su Telegram. In particolare, nella regione di Dnipropetrovsk, seimila utenti sono rimasti senza luce, e nel Donbass una miniera nella quale c'erano 30 persone è stata scollegata dalla linea elettrica. Inoltre, le carenze di elettricità registratesi anche nelle regioni di Odessa e Sumy, ha spiegato il dicastero, sono state dovute a guasti tecnici. In generale, alcuni utenti a Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv, Kherson e Chernihiv rimangono senza luce a causa di precedenti bombardamenti. (Kiu)