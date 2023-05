Speciale energia: Bosnia, premier Federazione a Business Forum di Sarajevo, sfruttare opportunità di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione geografica, l'apertura ai mercati dell'Unione europea e le favorevoli condizioni di esportazione combinate alle risorse naturali assicurano numerose opportunità di investimento in Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato il premier della Federazione (entità croata e musulmana del Paese balcanico) Nermin Niksic nel discorso di apertura del 12mo Sarajevo Business Forum (Sbf), che si tiene oggi e domani nella capitale della Bosnia Erzegovina. Niksic ha quindi criticato chi allo stesso tempo vede nel Paese balcanico "solo l'opportunità di assumere manodopera a basso costo" invece di sfruttare "questi vantaggi e opportunità per lo sviluppo del business", ha sottolineato. "La cooperazione di investitori nazionali e internazionali combinata alla nostra sviluppata e forte emigrazione è una combinazione vincente di cui tutti possiamo e dobbiamo beneficiare", ha concluso il premier. Il Forum di quest'anno, in cui è prevista la partecipazione di esperti provenienti da 40 Paesi nel mondo, si concentrerà su una serie di progetti nei settori dell'energia, della finanza, delle infrastrutture, dell'edilizia, dei servizi, del turismo e di altri settori di sviluppo. (Seb)