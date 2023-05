Veneto: assessore Agricoltura, importanti progressi tramite utilizzo dei dati satellitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione di questo appuntamento abbiamo messo in evidenza le tendenze nella supply chain a supporto dell'agricoltura: opportunità per il vino, prodotto prime del Veneto, ma anche per tutti i nostri imprenditori veneti che quotidianamente contribuiscono alla crescita del comparto. Oggi, gettiamo le basi per creare un ecosistema tra aziende, territorio e istituzioni per far diventare il Veneto un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale". Lo ha affermato Federico Caner, assessore regionale all'Agricoltura, intervenendo in occasione del convegno "La tecnologia aerospaziale per l'agricoltura prossima ventura", che si è svolto oggi durante la terza e ultima giornata dello Space Meetings Veneto. "Il modello tradizionale di agricoltura - ha proseguito - vive già una fase di transizione, che sarà ulteriormente accelerata da digitalizzazione e gestione funzionale dei big data nell'ambito dell'Hight Tech Farming, innovazioni che possono dare un contributo determinante per una gestione economica, sostenibile e virtuosa della produzione alimentare". "In particolare - ha sottolineato Caner - i dati satellitari sono un asset strategico, per esempio in tema di monitoraggio delle attività agricole, di controllo della risorsa idrica o di stima dei danni legati ai cambiamenti climatici, ed è in questa direzione che la Regione del Veneto sta indirizzando la ricerca di nuove soluzioni per l'agricoltura". "Avere a disposizione momenti di confronto con le categorie economiche ci permette di definire la strada della ripresa, dell'approvvigionamento delle materie prime, dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile che utilizzi processi innovativi. E, in questo contesto, per affrontare le sfide del presente e del futuro in cui i cambiamenti climatici giocano un ruolo determinante, con momenti di forte siccità o, al contrario, un eccesso di pioggia incontrollata che nelle ultime ore sta mettendo in ginocchio l'Emilia Romagna, l'uso e le tecnologie dello spazio possono dare contributi fondamentali. Ecco perché la ricerca e l'innovazione, nell'ambito dell'agricoltura di precisione, offrono soluzioni basate su dati, analisi, tracciabilità dei processi, indirizzati anche alla prevenzione di patologie come quella del bostrico o della flavescenza dorata che minacciano quotidianamente i nostri raccolti" ha poi concluso. (Rev)