Roma: giunta capitolina approva il piano casa, ora al vaglio dell'Aula

22 luglio 2021

- È stato approvato dalla giunta capitolina, riunita stamattina in sessione straordinaria, il piano strategico per il Diritto all'abitare 2023-2026 di Roma Capitale. Il documento, più noto come piano casa, è d'indirizzo. Il piano si muove su quattro assi e ha l'obiettivo di garantire il diritto alla casa consentendo a tutti, e in particolare agli aventi diritto in materia di edilizia residenziale pubblica, di disporre di una casa o di non perdere quella dove abitano. Le quattro linee di intervento sono: il reperimento di alloggi per incrementare l'offerta di abitazioni; il rafforzamento dei programmi di recupero del patrimonio edilizio e dei progetti di autorecupero; la revisione delle misure di welfare abitativo; l'istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa a Roma e dell'Agenzia sociale per l'abitare. Il piano casa è stato presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi e dal presidente della commissione capitolina Politiche abitative, Yuri Trombetti del Pd. Adesso il documento sarà sottoposto, nelle prossime settimane, al vaglio dell'Assemblea capitolina.(Rer)