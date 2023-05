Roma: conversione ecologica e proposta su Ztl verde, assemblea pubblica di Rf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'assemblea pubblica partecipata, dialogante e informata sulla Ztl, è stata quella che Roma Futura ha tenuto nella serata di ieri alla presenza dell'assessore ai trasporti Eugenio Patanè "che ringraziamo per la dedizione e cura nel dare risposte e spiegare il provvedimento. Questa è una testimonianza del fatto che è un atto complesso che deve essere conosciuto e tirato fuori dalle tifoserie del sì e del no, per prevedere un tempo più giusto, un'articolazione, e un arrivo per fasi". Lo dichiara, in una nota, Giovanni Caudo, presidente del gruppo consiliare capitolino Roma Futura. "Tenere in equilibrio la giustizia sociale e curarsi degli ultimi su cui non deve gravare il costo della conversione ecologica è molto importante. La zona verde non è una limitazione ma l'individuazione di una zona a basse emissioni, e quindi aiuta a vivere meglio nella nostra città, è una grande opportunità per potenziare il sistema del trasporto pubblico, rendere la città ancora più vivibile, fare più posto ai pedoni, alla mobilità alternativa senza rinunciare al fatto di sapere che Roma non è come Parigi e che molte persone continueranno a spostarsi in macchina - aggiunge Caudo -. L'obiettivo di ridurre la quantità di auto che circolano è altrettanto fondamentale. Ci sono stati anni in cui a Roma si sono registrate più immatricolazioni di auto che nascite. È un record che non ci possiamo più permettere. La limitazione di auto nella Capitale è una grande opportunità se solo la accompagniamo e non facciamo le tifoserie di chi ha raccolto le firme del no senza dare un'alternativa".(Com)