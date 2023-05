Regno Unito: Hunt, governo apre all'immigrazione per impieghi nei settori trainanti per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha promesso ai dirigenti d'azienda che "lavorerà con loro" per superare le barriere dell'immigrazione che impediscono ai lavoratori qualificati stranieri di avere un impiego nel Regno Unito. Hunt ha dichiarato alla conferenza annuale della British Chambers of Commerce (Bcc) a Londra che il governo è pronto ad adattare la propria politica dopo le discussioni con i gruppi imprenditoriali per affrontare i problemi nel "breve termine". Il cancelliere ha però sottolineato che l'obiettivo del governo è quello di sostenere i lavoratori britannici impossibilitati a unirsi alla forza lavoro, citando i genitori esclusi dall'assunzione a causa dell'alto costo dell'assistenza all'infanzia e le persone con problemi di salute che hanno preso il pensionamento anticipato. (Rel)