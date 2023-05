Imprese: “Handelsblatt”, Thyssenkrupp pianifica quotazione Nucera a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp sta pianificando per giugno di quotare Nucera, sua controllata per l'idrogeno, alla Borsa di Francoforte. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che un'offerta pubblica iniziale (Ipo) per Nucera da parte del gruppo è attesa da tempo. Ora, Thyssenkrupp intenderebbe emettere certificati azionari per la controllata dal valore di 500 milioni di euro. Il collocamento aggiuntivo di parte delle azioni esistenti del conglomerato potrebbe aumentare il volume totale della transazione fino 750 milioni di euro, secondo fonti a conoscenza dell'operazione. A ogni modo, quella per Nucera sarebbe l'Ipo “più vasta in Europa” nel 2023, con Thyssenkrupp che intenderebbe rimanere l'azionista di maggioranza. Nucera realizza impianti per la generazione di idrogeno da fonti rinnovabili da impiegare nella produzione di energia elettrica. Responsabili dell'Ipo su questa azienda sarebbero Citigroup, società statunitense che raggruppa banche di investimento e servizi per la finanza, nonché Deutsche Bank, il principale istituto di credito tedesco. Le banche Commerzbank (Germania), Unicredit (Italia) e Société générale (Francia) agirebbero come intermediari per la raccolta degli ordini di acquisto dei titoli di Nucera. Tutte le aziende hanno rifiutato di rilasciare ogni commento in merito alle indiscrezioni diffuse da “Handelsblatt”. (Geb)