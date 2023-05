Bosnia: Varhelyi su visita di Dodik a Putin, chi vuole entrare in Ue non va in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi vuole entrare in Unione europea non va in Russia. Lo ha affermato oggi a Sarajevo il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, commentando la visita, annunciata dal presidente della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) Milorad Dodik, a Mosca il 23 maggio. Lo riporta l'emittente "N1". A tal proposito Varhelyi, che oggi è presente al 12mo Sarajevo Business Forum (Sbf), ha dichiarato che "i nostri alleati non vanno in Russia" e ha aggiunto che il sostegno dell'Ue alla Bosnia Erzegovina "è chiaro" anche se, ha sottolineato, c'è "bisogno di risultati". La premier bosniaca, Borjana Kristo, anche lei presente al Forum di Sarajevo, ha affermato da parte sua che la delegazione dell'Ue ha inviato oggi un "chiaro segnale" che la Bosnia Erzegovina "ha un posto nella famiglia europea" e che "fa parte dei processi di integrazione europea", ha sottolineato la premier. (Seb)