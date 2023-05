Sardegna: Pais (presidente Consiglio regionale), assenza opposizioni a incontro con Calderoli è sgarbo istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce la più importante fonte d'informazioni sulla politica nazionale ed internazionale" Michele Pais

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

19 luglio 2021

- “Apprendo con estremo stupore dalla stampa la posizione delle opposizioni sulla visita di venerdì in Consiglio regionale del ministro Calderoli sulla Autonomia differenziata. Ritengo che la paventata scelta di non partecipare all’incontro con il Ministro da parte della minoranza sia un atto di scortesia istituzionale inaccettabile e andrebbe contro la decisione presa all’unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo che in più sedute aveva definito nei particolari la visita di Calderoli”.Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais invita le opposizioni a ripensarci: “E’ incomprensibile che a poche ore dall’incontro si torni indietro su una decisione presa all’unanimità dai Capigruppo. Anche se le posizioni sull’Autonomia differenziata sono diverse, abbandonare il confronto e la possibilità di approfondire un tema decisivo per il futuro della Sardegna è una scelta sbagliata e non condivisibile. Tra l’altro proprio la decisione di scegliere “l’incontro”, anziché una seduta formale, è stata ponderata attentamente dai Capigruppo per permettere un dibattito più ampio e informale dove i consiglieri regionali avrebbero potuto analizzare meglio e confrontarsi direttamente con l’esponente del Governo nazionale”. (segue) (Rsc)