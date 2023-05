Torino: inaugura la Piemonte Lounge all'aeroporto, spazio di promozione e comunicazione turistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi la nuova Piemonte Lounge nell'aeroporto di Torino. Lo spazio prevede una panoramica di comunicazione e promozione turistica del territorio. Dall'arte, alle colline, passando per le montagne e i laghi, fino ai prodotti enogastronomici: la realizzazione al livello superiore del salone partenze racconterà tutto il Piemonte. "Siamo orgogliosi che la nostra Piemonte Lounge accolga i viaggiatori con questo nuovo allestimento dedicato alla varietà dell’offerta turistica piemontese, grazie all’impegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte Dmo - ha affermato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il ruolo di un aeroporto è anche quello di promuovere il proprio territorio di riferimento e, mentre un passeggero si rilassa prima dell’imbarco del volo, trasmettere lo spirito dei nostri luoghi. La rinnovata Lounge lascerà sicuramente un ricordo del Piemonte a tutti i passeggeri che vi entreranno, non solo per le suggestive immagini presenti, ma anche grazie alle degustazioni di vini e prodotti tipici che renderanno unica l’esperienza", ha concluso. (Rpi)