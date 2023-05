San Siro: Monguzzi, Comune lasci che garanti si esprimano in totale autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Sindaco, squadre e Garanti, che si svolgerà" forse oggi pomeriggio, è istituzionalmente inopportuno. Il collegio dei garanti deve svolgere funzione di garanzia per i cittadini tutti. Ogni forma di pressione, anche solo per accelerare i tempi, è istituzionalmente inopportuna". Lo afferma Carlo Monguzzi, consigliere della lista Beppe Sala sindaco in una nota in cui spiega che "le squadre facciano il loro mestiere e incontrino chi vogliono, ma il Sindaco tuteli diritti e garanzie di tutti. Non c'è alcuna emergenza, uno stadio c'è, amato e riempito dai tifosi". "C'è una richiesta di referendum - ricorda Monguzzi - un parere negativo, un parere negativo dei garanti, e il Tribunale Civile che si è espresso contro questo parere. Il Comune lasci che i garanti ristudino il problema e che si esprimano in totale autonomia". (Rem)