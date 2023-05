© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La danza Huxuan è famosa principalmente per le rotazioni durante la sua esecuzione. Proviene dalle regioni occidentali, è stata ereditata per migliaia di anni, ed è ancora fiorente in Cina.La danza è diventata un'eccellente incarnazione dell'integrazione culturale tra la Cina e l'Asia centrale. (Xin)