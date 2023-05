Energia: Libano-Iraq, aumento fornitura carburante garantirà 12 ore di elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio 2021, il Libano aveva concluso un accordo con l'Iraq per soddisfare parte del proprio fabbisogno di carburante necessario ad alimentare le centrali elettriche. L’intesa avrebbe dovuto consentire l’acquisto fino a un milione di tonnellate di combustibile dallo Stato iracheno per conto della società statale incaricata della fornitura di elettricità, Electricité du Liban (Edl). L'accordo era stato firmato in un momento in cui il Paese dei cedri era nel pieno di una crisi economica e finanziaria e, inoltre, aveva subito un brusco razionamento dell'energia. L’intesa aveva quindi permesso di evitare una totale carenza di energia elettrica, che attualmente viene fornita dalla compagnia nazionale Electricité du Liban (Edl) per meno di due ore al giorno oppure da gruppi elettrogeni privati, una pratica illegale ma comunemente tollerata da decenni. I quantitativi di corrente elettrica, forniti grazie anche alla società statale irachena Somo (State oil marketing organization), vengono di volta in volta recuperati e scambiati con società selezionate a seguito di una gara. Il meccanismo di scambio è stato istituito perché il carburante prodotto dalla Somo non è compatibile con le centrali libanesi. (segue) (Lib)