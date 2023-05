Energia: Libano-Iraq, aumento fornitura carburante garantirà 12 ore di elettricità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle ragioni del collasso del settore elettrico è stata la decisione nel 1994 di fissare il prezzo dell'elettricità per kilowatt sulla base del costo di un barile di petrolio a 20 dollari. Bloccato in una crisi senza precedenti dal 2019, descritta dalla Banca mondiale come una delle peggiori nella storia del Paese, il Libano sta vivendo un razionamento draconiano dell'energia. Parallelamente all’accordo con Baghdad, Beirut mira ad aumentare la propria produzione di elettricità importando gas dall’Egitto, energia elettrica dalla Giordania e carburante dall’Iran. Per mettere in atto i primi due meccanismi, il Paese dovrebbe però ottenere un prestito della Banca mondiale di circa 300 milioni di dollari, la cui erogazione è a sua volta legata ad alcuni prerequisiti, tra cui lavori di riparazione e manutenzione del gasdotto che collega il Libano all'Egitto attraverso Siria e Giordania, e della rete elettrica che collega i tre Paesi. Sarebbe inoltre necessario l'ottenimento delle esenzioni statunitensi previste della legge Caesar che prende di mira persone ed entità che collaborano con il presidente della Siria, Bashar al Assad, affinché il Paese dei cedri possa importare energia elettrica attraverso Siria, Egitto e Giordania. (Lib)