Maltempo: Borgonzoni, domani cabina di regia su beni culturali a rischio o danneggiati

- "Vicinanza alle comunità dei territori dell'Emilia-Romagna martoriati dal maltempo. Il mio pensiero va a chi ha perso i propri cari, a chi è rimasto senza una casa e a coloro i quali hanno subito gravi danni a causa delle drammatiche conseguenze dovute alle piogge straordinarie di queste ore”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni. “Un sentito ringraziamento – ha aggiunto – alle donne e agli uomini impegnati nelle operazioni di soccorso, che stanno facendo tutto il possibile, anche a rischio della propria vita". "La priorità in questo momento – ha proseguito Borgonzoni – è la messa in sicurezza della popolazione. Gli uffici periferici del ministero della Cultura stanno monitorando i beni culturali a rischio o danneggiati, al fine di intervenire non appena terminata questa prima fase dell'emergenza”. “Seguo da vicino la situazione e sto valutando – ha fatto sapere – se recarmi già domani nelle zone maggiormente colpite, qualora le condizioni lo consentissero, senza arrecare danni ai soccorsi. Ma comunque è già fissata per domani una cabina di regia con soprintendenti e funzionari Mic". (Rin)