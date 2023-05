Siria: media giordani, intesa Amman-Damasco su risoluzione della Lega araba sui rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di Amman e Damasco hanno concordato "di includere il fardello dei rifugiati siriani, il traffico di droga e il fascicolo del terrorismo in una bozza di risoluzione sulla Siria, dopo una precedente riserva siriana all'inizio degli incontri preparatori", in vista del vertice della Lega araba di venerdì, 19 maggio. Lo ha riferito oggi una fonte informata citata dall'emittente giordana "Al Mamlaka". "Gli incontri bilaterali che hanno preceduto la convocazione della conferenza hanno portato a questo accordo su questi e molti altri temi", ha aggiunto la fonte. Il viceministro degli Esteri della Siria, Ayman Sousan, ha confermato ad "Al Mamlaka" a margine dell'incontro odierno che "la Siria è consapevole e sa che la Giordania è il Paese che è stato maggiormente colpito e ha pagato il prezzo della crisi siriana in termini di oneri derivanti dall'asilo, considerando che si tratta di Paesi confinanti". Il Libano è un altro dei Paesi che ha accolto migliaia di siriani, dopo lo scoppio della guerra civile. (Lib)