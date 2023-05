Taiwan: chi è Hou Yu-ih, il candidato del partito Kuomintang alle presidenziali del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unificare e riportare il partito conservatore del Kuomintang (Kmt) al potere a Taiwan in un momento in cui l'isola affronta crescenti tensioni con la Cina nello Stretto. È questo l'obiettivo di Hou Yu-ih, il candidato schierato dalla principale forza d'opposizione a Taipei per le presidenziali del 2024, cui parteciperanno anche l'attuale vicepresidente dell'isola, William Lai, in rappresentanza del Partito progressista democratico (Ppd), e l'ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je, per il Partito popolare di Taiwan (Tpp), d'orientamento centrista. La nomina di Hou, 65 anni, è stata annunciata oggi dal presidente della forza politica Eric Chu, che ha deciso di puntare sul sindaco di Nuova Taipei anziché sul fondatore del colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn, Terry Gou, che negli ultimi mesi era stato protagonista di un'aggressiva campagna per conquistare la nomina. Quest'ultimo ha comunque espresso sostegno a Hou, anticipando la sua intenzione a "fare tutto il possibile per vincere le elezioni e mandare a casa l'attuale governo incompetente". (segue) (Cip)