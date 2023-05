Taiwan: chi è Hou Yu-ih, il candidato del partito Kuomintang alle presidenziali del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1957 a Puzi, nella contea sud-occidentale di Chiayi, Hou ha iniziato la carriera nelle forze dell'ordine del 1980, dopo aver completato la formazione presso l'accademia nazionale di polizia di Taoyuan. Negli anni Novanta è divenuto noto per il contributo alla risoluzione di una serie di casi d'alto profilo, che lo hanno portato a scalare rapidamente i vertici dell'Agenzia nazionale di polizia. Dopo averne assunto la direzione dal 2006 al 2008, è stato nominato presidente dell'accademia nazionale di polizia ed è entrato in politica due anni dopo, come vice dell'allora sindaco di Nuova Taipei, Eric Chu. Hou ha mantenuto l'incarico fino al 2018, anno in cui è stato nominato primo cittadino con 1,16 milioni di voti, il massimo mai ottenuto da un candidato del Kmt nelle amministrative della municipalità. (segue) (Cip)