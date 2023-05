Taiwan: chi è Hou Yu-ih, il candidato del partito Kuomintang alle presidenziali del 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante sia stato più volte indicato negli ultimi mesi come candidato di punta del Kmt per le presidenziali del 2024, il sindaco di Nuova Taipei non ha mai alimentato le voci attorno alla sua nomina, iniziando a esprimere pubblicamente le sue opinioni sulla politica nazionale ed estera solo di recente. Durante i consigli comunali tenuti ultimamente con i colleghi di partito, ha lasciato trapelare la sua contrarietà alla formula "un Paese, due sistemi" proposta dalla Cina per perseguire l'unificazione con Taiwan, respingendo anche l'agenda a sostegno dell'indipendenza di Taiwan, ritenuta "prive di basi legali". Solo "un credo, per tutta la vita", quello di Hou, ovvero "prendersi cura di Taiwan" e dei territori sotto la sua giurisdizione (le isole di Penghu, Kinmen e Matsu) in un periodo in cui "le generazioni sembrano nutrire sfiducia nel futuro" e in cui solo "il ritorno al potere del Kuomintang può salvare Taiwan". Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa a poche ore dalla formalizzazione della sua candidatura, ha evidenziato la necessità di attuare "un cambiamento dirompente se vogliamo che ci sia un riassetto del potere", dopo che lo scorso aprile aveva invitato la comunità internazionale a riconoscere l'esistenza della Repubblica di Cina, che designa formalmente Taiwan. (segue) (Cip)