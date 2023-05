Taiwan: chi è Hou Yu-ih, il candidato del partito Kuomintang alle presidenziali del 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A più di sei mesi dal voto, i deputati del Kuomintang - tradizionalmente più propensi al dialogo con la Cina - hanno intrapreso varie iniziative per proporre il partito come interlocutore credibile e come forza in grado di assicurare stabilità allo Stretto di Taiwan, dove Pechino invia quotidianamente aerei e navi militari per riaffermare le sue pretese di sovranità sull'isola autogovernata. In quest'ottica va letto il viaggio in Cina effettuato il mese scorso dall'ex presidente taiwanese, Ma Ying-jeou, che guidò il Kuomintang dal 2009 al 2014. Durante i colloqui tenuti con i funzionari cinesi nell'ambito della visita, Ma ha ripetutamente invocato un aumento della cooperazione tra il governo di Pechino e quello di Taipei, che devono "mantenere gli scambi, cooperare e fare il possibile per evitare guerre e conflitti". "I compatrioti che abitano entrambe le sponde dello Stretto appartengono alla stessa nazione e dovrebbero cooperare per promuovere la pace e la prosperità", aveva aggiunto, ribadendo che "l'area di Taiwan e l'area continentale fanno entrambe parte di un'unica Repubblica di Cina". Ma Ying-jeou aveva inoltre riservato parole dure all'attuale amministrazione della presidente Tsai Ing-wen, accusata di "mettere a repentaglio la sicurezza dell'isola" con la promozione di istanze indipendentiste. In mancanza di un cambio di rotta, Taiwan "sarà costretta in futuro a scegliere tra pace e guerra", aveva dichiarato al suo ritorno sull'isola il 7 aprile. (segue) (Cip)