Maltempo: europarlamentari Lega presentano interrogazione per chiedere intervento Ue

- L'Ue intervenga rapidamente a sostegno dei territori e delle popolazioni colpite dal maltempo in Emilia Romagna. "Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna in questi giorni e rivolgiamo un ringraziamento speciale a tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi, per fronteggiare l'emergenza". È quanto si legge in una nota stampa di Alessandra Basso, europarlamentare della Lega e Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, firmatari di un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere aiuto per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. "Abbiamo chiesto all'Ue di ricorrere alle importanti risorse di cui dispone, soldi versati dai cittadini italiani ed europei, per attivarsi subito per dare risposte efficaci all'Emilia Romagna travolta dal maltempo: è fondamentale intervenire immediatamente per chiedere di accedere al Fondo di solidarietà europeo, che è stato creato proprio per questo genere di eventi, con fondi da destinare per affrontare i danni causati da gravi catastrofi naturali negli Stati membri Ue", continua la nota. "Ci faremo portatori dell'istanza anche presso il governo italiano, affinché possa presentare richiesta a nome dell'Italia per attivare il fondo. Serve un sostegno concreto e rapido alle famiglie, ai lavoratori e alle aziende che hanno subito danni: l'Ue deve agire, subito", conclude il comunicato. (Beb)