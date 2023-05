Decreto Bollette: governo pone la fiducia alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il governo pone la questione di fiducia in Aula alla Camera dei deputati sul decreto Bollette, nel nuovo testo approvato dalle commissioni. È quanto ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso dell’esame del disegno di legge in Aula. (Rin)