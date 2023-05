Asti: sei misure cautelari a carico di finti addetti all'acquedotto che hanno truffato anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo investigativo dei Carabinieri di Asti ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare a carico degli autori di numerosi furti e rapine in abitazione ai danni di persone anziane in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Si fingevano addetti all'acquedotto per derubare le abitazioni delle vittime. Sono diciotto gli episodi contestati, commessi tra gennaio e aprile di quest’anno sul territorio Piemontese, Lombardo ed Emiliano. In tredici dei diciotto eventi per cui si procede, è stato contestato il reato di rapina aggravata, in quanto gli indagati, durante l’azione, hanno utilizzato sostanze urticanti nei confronti delle vittime.(Rpi)