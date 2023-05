Moldova: Usa doneranno 220 milioni di dollari a Chisinau per garantire sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova riceverà 220 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti, per rafforzare la sicurezza energetica e rimborsare le spese per l'acquisto di elettricità. Questo denaro sarà dato sotto forma di sovvenzione. A questo proposito, il governo moldavo ha approvato l'avvio dei negoziati e la firma del quindicesimo emendamento all'Accordo di assistenza relativo all'obiettivo di sviluppo tra il governo della Moldova e quello degli Stati Uniti per una crescita economica sostenibile, ancorata all'integrazione europea. Lo riferisce l'agenzia moldava d'informazione "Deschide.md". L'emendamento prevede uno stanziamento aggiuntivo pari a 220 milioni di dollari come contributo non rimborsabile ai sensi dell'Accordo per il rafforzamento della sicurezza energetica della Moldova, collegando gli elementi chiave del settore energetico con i sistemi europei. Allo stesso tempo, l'emendamento prevede la definizione dei termini e delle condizioni relative al sostegno di bilancio non rimborsabile per un importo di 76,8 milioni di dollari da offrire all'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, attraverso il fondo fiduciario istituito dalla Banca mondiale. (Rob)