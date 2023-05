Sudan: Rsf conquistano quartier generale della Difesa aerea nel centro di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale sudanese Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo hanno conquistato il quartier generale della Difesa aerea, una base militare difensiva dell'esercito situata in un'area centrale della capitale Khartum. Lo hanno confermato ad "Agenzia Nova" fonti locali, precisando che la base conquistata va distinta dal quartier generale dell'Aeronautica militare, situato più a nord accanto al Comando generale delle Forze armate sudanesi (Saf). Postazione difensiva fissa, l'area sottratta alle Saf è stata invasa dai miliziani dopo che l'esercito ha abbandonato il suo accesso settentrionale. Testimoni hanno riferito che per l'operazione sono state usate armi da contraerea come le mitragliatrici pesanti di modello doshka e i cannoni antiaerei di tipo Zpu. Alla conquista di queste ore si aggiunge quella della base militare di Al Sawaqa, una base logistica delle Saf situata a est di Al Gaili sulla strada che collega Khartum a Shendi. Nei video pubblicati dalle Rsf si posso stimare circa 200 militari dell'esercito catturati, mentre i paramilitari hanno annunciato di aver preso non meno di 700 uomini. (segue) (Res)