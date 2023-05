Sudan: Rsf conquistano quartier generale della Difesa aerea nel centro di Khartum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le notizie delle ultime ore sembrano raccontare un avanzamento a Khartum e dintorni delle Rsf, che hanno guadagnato posizioni in particolare nel centro della capitale e nell'area dell'aeroporto, costringendo le Saf a ripiegare verso ovest. È quanto riferisce l'account Twitter "War Mapper", secondo cui anche a Bahri (Khartum Nord) le Rsf hanno consolidato le proprie posizioni, così come a Omdurman, la città gemella di Khartum sulla sponda nord del fiume Nilo. Secondo quanto riferito da fonti locali, l'aviazione militare ha continuato ad effettuare attacchi aerei e forti esplosioni si sono registrate nelle aree residenziali. Le Rsf hanno riferito di aver respinto un attacco dell'esercito nella regione di Bahri (Khartum Nord) e di aver preso il controllo della base militare di Al Sawaqa e di un certo numero di caserme, catturando più di 700 militari. I gruppi per i diritti in Darfur, intanto, hanno affermato che i combattimenti nei pressi della città di Geneina - capitale del Darfur occidentale - negli ultimi giorni hanno provocato la morte di oltre 350 persone. Lo riferiscono fonti citate dalla "Bbc". Le due parti in conflitto hanno firmato a Gedda un accordo per la protezione dei civili con la mediazione di Stati Uniti e Arabia Saudita, ma finora tutti gli impegni per proteggere i civili e consentire l'accesso umanitario sono stati infranti. (segue) (Res)