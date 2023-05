Lombardia: Regione aumenta di 12 milioni il contributo per inclusione scolastica studenti disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni - commentano il presidente Fontana e l'assessore Tironi - la Giunta regionale ha sempre risposto finanziariamente all'intero fabbisogno di spesa manifestato dai Comuni sia per quanto riguarda il trasporto sia per l'assistenza, coprendo il 100 per cento delle richieste. Per l'Anno Scolastico e Formativo corrente 2022/2023 le richieste dei Comuni sono state pari a 67 milioni di euro: il bilancio regionale coprirà anche stavolta l'intero fabbisogno". "Questo provvedimento - proseguono il presidente e l'assessore - rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei Comuni, che organizzano in prima linea questi servizi e che negli anni hanno sperimentato difficoltà crescenti. È anche un segnale di grande attenzione nei confronti delle famiglie con ragazze e ragazzi con disabilità: devono poter disporre di tutti gli strumenti e gli ausili per sentirsi parte attiva della scuola e del percorso educativo e formativo in una fase tanto importante della loro vita". "Voglio ringraziare - ha concluso l'assessore Tironi - ANCI Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale, il mondo delle cooperative e le rappresentanze delle persone con disabilità, unitamente alle Neuropsichiatrie dell'infanzia e dell'adolescenza, per la grande collaborazione con la Regione Lombardia. Da parte nostra, ribadiamo l'impegno a proseguire sulla strada dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità come forma di inserimento e realizzazione personale nel contesto scolastico e nella vita". (segue) (Rem)