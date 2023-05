Lombardia: Regione aumenta di 12 milioni il contributo per inclusione scolastica studenti disabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio regionale si è costantemente adeguato al fabbisogno, arrivando nel 2022/2023 ad assicurare la copertura di tre milioni di ore di assistenza richieste dai Comuni. Le nuove linee guida prevedono: un incremento di due euro per ogni ora di assistenza educativa erogata, portando il contributo regionale da 21 a 23 euro; la previsione che la quota corrisposta dai Comuni ai soggetti economici selezionati per l'assistenza debba essere almeno pari a 23 euro; una nuova disciplina dell'attività degli assistenti in caso di assenza degli studenti e, in dettaglio: per assenze fino a 10 giorni scolastici consecutivi l'assistente è tenuto ad andare in classe e la cooperativa che eroga il servizio è remunerata. Per assenze di durata superiore ai 10 giorni: in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività, l'assistenza deve essere assicurata a domicilio; negli altri casi l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la scuola e con l'Ente locale; titolo di laurea per svolgere la funzione di assistente educativo, ma previsione per il 2023/2024 della deroga per i soggetti diplomati in possesso di almeno due anni, anche non continuativi, di esperienza come assistente e per i laureandi della classe di laurea triennale L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione) con almeno 120 CFU; per il 2024/2025 i diplomati potranno continuare a lavorare come assistenti, purché abbiano frequentato il corso di formazione che è in via di definizione; incremento di 0,25 euro al km (da 0,50 a 0,75 con un aumento del 50 per cento) per il trasporto scolastico, che si accompagna a quanto già introdotto nel 2021 dalla Giunta precedente e in base al quale, oltre al contributo ordinario, Regione Lombardia compartecipa alla spesa per il trasporto nei casi in cui i Comuni siano impossibilitati ad organizzare il trasporto e questo sia gestito direttamente dalle famiglie. (Rem)