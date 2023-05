Maltempo: Città metropolitana Roma, sostegno a squadre impegnate in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto il nostro sostegno alle squadre Coreir, impegnate nelle aree alluvionate dell'Emilia Romagna, con le quali la Città metropolitana di Roma ha siglato un protocollo d'intesa per lo sviluppo di azioni operative e di pianificazione per la diffusione della cultura di protezione civile negli istituti d'istruzione secondaria di Roma e provincia. A tutti i volontari e alla dirigenza, il nostro supporto morale e l'augurio di buon lavoro". Lo dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato della Città metropolitana di Roma (Com)