Germania: Scholz respinge proposta Usa per divieto esportazioni in Russia

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha respinto la proposta degli Stati Uniti per un divieto generale sulle esportazioni in Russia, come sanzione per la guerra che questo Paese ha mosso contro l'Ucraina. Al quarto vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavik, il capo del governo federale ha evidenziato la necessità di rendere “l'elusione” delle sanzioni contro la Russia “più difficile”. A tal fine, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), “stiamo cercando di promuovere ulteriori sviluppi positivi e pragmatici”. Scholz ha, infine, auspicato che sulla questione venga raggiunto un accordo “senza grandi cambiamenti di sistema”. (Geb)