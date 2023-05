Maltempo: Salvini, rinviare F1 Imola, dedichiamoci ai soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario e doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l'emergenza, evitando altri problemi come il sovraccarico di traffico in una zona duramente colpita che ha bisogno di soccorsi. Attendiamo i pareri ufficiali, ma nel caso del rinvio del Gran Premio di Imola sono convinto che anche gli appassionati di Formula 1 condivideranno questa scelta, con l'auspicio di recuperare la gara appena possibile". Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)