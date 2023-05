Regno Unito: Stellantis chiede di rinegoziare accordo su Brexit per mantenere fabbrica di Ellesmere Port

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis ha chiesto al governo del premier britannico Rishi Sunak di rinegoziare l'accordo commerciale sulla Brexit se intende mantenere aperto l'impianto di produzione di Ellesmere Port, uno dei due stabilimenti che l'azienda ha nel Paese. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Pais", citando un documento invitato all'esecutivo britannico. L'accordo commerciale negoziato tra Londra e Bruxelles impone, infatti, le cosiddette "regole di origine": a partire dal 2024, qualsiasi bene prodotto in uno stabilimento del Regno Unito dovrà avere almeno il 45 per cento di componenti di provenienza locale per evitare una tariffa di esportazione del 10 per cento. "Non ci sarà una produzione sufficiente di batterie nel Regno Unito o in Europa entro il 2025 o il 2030, nonostante questa condizione fosse fondamentale per soddisfare le regole di origine dell'attuale accordo di commercio e cooperazione", ha avvertito Stellantis in un documento presentato alla commissione parlamentare per l'economia e le imprese. La casa automobilistica ha evidenziato, pertanto, che questo "rappresenta una minaccia" per le attività di esportazione e per la sostenibilità dei suoi stabilimenti nel Regno Unito. "Per rafforzare la continuità di questi impianti, il governo britannico deve riconsiderare i suoi accordi commerciali con l'Europa", ha evidenziato Stellantis nello stesso documento.(Rel)