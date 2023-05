Imprese: Urso, licei made in Italy al via da anno scolastico 2024/25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nella legge quadro per il made in Italy “affronteremo il tema della formazione, con l’istituzione dei licei del made in Italy che già nell’anno scolastico 2024/25 sarà possibile aprire in ogni distretto produttivo italiano, con le peculiarità di quel territorio”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, parlando a margine del Forum Pa. Verrà poi istituito un “Fondo sovrano sulle filiere del made in Italy per sostenere le imprese nell’intera fase di produzione, a cominciare dal reperimento delle materie prime”, ha aggiunto ricordando anche gli interventi “per sburocratizzare” il sistema. Dunque la legge quadro per il made in Italy “è un punto di svolta per il Paese perché pone al centro, finalmente, le filiere d’eccellenza riconosciute come tali dai consumatori globali”. (Rin)